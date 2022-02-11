Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den A Haber’e özel açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mustafa Şen'in açıklamaları şu şekilde:

Kılıçdaroğlu'nun ''fatura ödemeyeceğim'' çıkışıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, ''Bu hak arayışı değil, ülkeyi karıştırma hamlesidir. Fatura ödemeyeceğim söyleminin değeri yok. Bu sivil itaatsizlik değil, memleketi birbirine katma eylemi'' diyen Şen, "Kılıçdaroğlu'nun sözünün yankısı şehirden değil dağdan geldi" ifadelerini kullandı.