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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'e özel açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Şen, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mustafa Şen'in açıklamaları şu şekilde:

Kılıçdaroğlu'nun ''fatura ödemeyeceğim'' çıkışıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, ''Bu hak arayışı değil, ülkeyi karıştırma hamlesidir. Fatura ödemeyeceğim söyleminin değeri yok. Bu sivil itaatsizlik değil, memleketi birbirine katma eylemi'' diyen Şen, "Kılıçdaroğlu'nun sözünün yankısı şehirden değil dağdan geldi" ifadelerini kullandı.

Üniversitelere girişte baraj puanının kalkmasıyla ilgili ilk mesajlar A Haber ekranlarında yayınlanan özel röportajda verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen baraj puanlarının kaldırılmasıyla ilgili, "işsizlik oranlarının düşmesini ve üniversitelerimizin kapasitesini genişletmesini öngörüyoruz" dedi.

Muhalefetin "masa" toplantısıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber yayınında açıklamalarda bulundu. Masanın şekliyle ilgili tartışmalara değinen Şen, "Muhalefet artık patolojik bir vaka haline gelmiştir" dedi.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI NE SÖYLÜYOR?

AK Parti hala birinci parti, ikinciyle arasında 10 puan fark var.

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