10 Şubat 2022, Perşembe
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CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç tutuklandı! Kayınbiraderi ve 2 kişiye kurşun yağdırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç tutuklandı! Kayınbiraderi ve 2 kişiye kurşun yağdırdı

Son dakika haberine göre; CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç, tartıştığı kayınbiraderi ile onun 2 arkadaşını tabancayla vurdu. Yaralılar tedavi altına alınırken, CHP'li Başkan Dinç ise tutuklandı.

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