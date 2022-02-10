Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Uzaktan Sağlık Hizmeti açıklaması! Uzaktan Sağlık Hizmeti ne zaman başlayacak?
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti hakkında açıklama yaptı. Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği Uzaktan Sağlık Hizmeti hakkında açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Koca, "Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.
Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!
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