Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Uzaktan Sağlık Hizmeti açıklaması! Uzaktan Sağlık Hizmeti ne zaman başlayacak?

Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN