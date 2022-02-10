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Son dakika: Kovid-19'u yenen Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: Kovid-19’u yenen Başkan Erdoğan’dan ilk açıklama

Son dakika haberleri... Koronavirüs testi negatife dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastalığı atlatmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan: Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testi negatife dönen Başkan Erdoğan, hastalığı atlatmasının ardından ilk kez paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…

Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum.

Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim'den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum.

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