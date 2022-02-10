11 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray...
11 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili olan illeri merak ediyor. İşte, 11 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray...
11 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler okullara döndü. Soğuk havaların etkisini göstermesi sonrasında kar yağışı da bazı illerde görülmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 11 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray...
YARIN (11 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat'ta ara verildiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.
KONYA
Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Kentte kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Öte yandan, Konya'yı komşu illere bağlayan 7 karayolu da tüm aracın ulaşımına açık tutuluyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar nedeniyle 'sürgün' diye bilinen arazideki karların sürüklenerek yolu kapatması ve buzlanma sonucu kayan TIR'lar nedeniyle yol, geçici süreyle ulaşıma kapatılıyor.
KAYSERİ
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle Yahyalı ve Hacılar ilçesinde eğitime ara verilirken, İncesu'da ise taşımalı eğitime ara verildi.
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ve Hacılar ilçesinde eğitime ara verilirken, İncesu'da ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 3 ilçede hamile ve engelli vatandaşlar da izinli sayılacak.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü TAŞIMALI eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.
NİĞDE
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.
AKSARAY
Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi.
Kentte kar yağışının ardından oluşan buzlanmanın günlük hayati olumsuz etkileri sürüyor. Buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
IĞDIR
Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı okullarda eğitime ara verildi. Yapılan açıklamada; kar yağışı ve buzlanma sebebi ile eğitim öğretime 1 gün ara verecek okullar; Abbasgöl İlkokulu, Abbasgöl Ortaokulu, Doğanyurt ilk/Ortaokulu, Gülahmet ilkokulu, Kızılkelefe İlkokulu olarak açıklandı. Taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek okullar ise Göktaş konutları,Pirli , Sürmeli, Aşağı ve Yukarı Cıyrıklı, Yeniköy, Helimcan ve Halkışlak köylerindeki taşımalar hariç Tuzluca ilçesindeki tüm taşımalar olarak açıklandı.
ISPARTA'DA YARIYIL TATİLİ UZATILMIŞTI
Isparta'da ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bir hafta tatil edildi. İkinci döneme başlayamayan öğrencilerin 14 Şubat'ta ders başı yapması bekleniyor. Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan kararı şöyle duyurmuştu:
"Yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi."
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