Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Kovid-19 bu yıl bitebilir ama... Başkan Erdoğan da çağrı yapmıştı
Son dakika haberine göre: Dünya Sağlık Örgütü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pandeminin ilk günlerinden bu yana dikkat çektiği ve dünyanın gözü önünde yaşanan aşı eşitsizliğiyle ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ, koronavirüsün kontrol altına alınması için geçen yıl duyurduğu 23 milyar dolarlık yardım talebini yineledi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile Mücadele Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT-A) inisiyatifinin yenilenmiş stratejisi ve bütçe planlamasına dair bilgi verildi.
Dünya nüfusunun önemli bir bölümünün hala Kovid-19'un aşı, test ve tedavi ekipmanlarına ulaşamadığı belirtilirken "Salgının başlamasından bu yana dünyada 4,7 milyar Kovid-19 testi yapıldı. Düşük gelirli ülkelerde ise bu ülkelerin nüfusunun sadece yüzde 0,4'ünü oluşturan 22 milyon test yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca düşük gelirli ülkelerdeki toplam nüfusun sadece yüzde 10'unun Kovid-19 aşısı yaptırabildiği kaydedildi.
AŞI EŞİTSİZLİĞİ VARYANT ÜRETİYOR
Aşı ve diğer Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişimdeki eşitsizliğin, virüs nedeniyle can kayıplarına neden olmanın yanı sıra Kovid-19'un yeni ve daha tehlikeli varyantlarının çıkması riskine yol açtığı da vurgulandı.
Salgınla mücadelede yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki maddi finansman boşluğunu Eylül 2022'ye kadar kapatmak için gelişmiş ülkelerden 16,8 milyar dolar talep edildi.
Orta gelirli ülkelerin ise ACT-A'nın talep ettiği toplam 23 milyar dolarlık yardımın 6,5 milyarını kendi kendilerini finanse ederek sağlamasının hedeflendiği belirtildi.
İstenilen para toplanırsa kısa vadede 600 milyon dozluk bir Pandemi Aşı Havuzu oluşturularak dünya ülkelerinin bu yılın ortasına kadar nüfuslarının yüzde 70'ini aşılama hedeflerine katkı sağlanacağı ve bunun yanı sıra 700 milyon Kovid-19 testi, 433 milyon metreküp oksijen, 1,7 milyon koruyucu elbise ve 120 milyon Kovid-19 hastasının tedavisi için gerekli diğer ekipmanların temin edilebileceği kaydedildi.
KÜRESEL ACİL DURUM BU YIL BİTEBİLİR
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasının, virüsle mücadele araçlarına ulaşım ihtiyacını çok daha acil hale getirdiğini vurgulayarak "Yüksek gelirli ülkeler ACT-A girişimine adil oranda katkı yaparsa bu ortaklık orta ve düşük gelirli ülkelerdeki aşı, test ve ilaç eksikliğini kapatmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, "Bilim sayesinde dünya Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişme imkanı buldu. Bu araçlar dünyada adil olarak dağıtılırsa Kovid-19'u bu yıl içinde küresel acil durum olmaktan çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
ACT-A girişimi, salgınla mücadelede küresel eşitliğin sağlanması için yardım çağrısını Ekim 2021'de başlatmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN PANDEMİNİN İLK GÜNLERİNDEN BU YANA DÜNYAYA ÇAĞRI YAPIYOR
DSÖ'nün dikkat çektiği aşı eşitsizliği ve düşük gelirli ülkelerin adeta gözden çıkarılmış olduğu düzene dair eleştirilerini sıralayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan mücadelenin ayrımcılığa yer olmaksızın yapılması gerektiğini belirtmişti. BM Genel Kurulu dahil birçok uluslararası platformda muhataplarına bu çağrıyı yapan Başkan Erdoğan TURKOVAC konusunda da tüm ülke ve liderlerle temasta olacağının duyurusunu yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? 2022 nafaka yasası çıktı mı? Nafaka kaç yıl verilecek?
- Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? 4 yöntem masada!
- TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları!
- MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı hangi kanalda?
- Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak?
- Sait Uçar kimdir, kaç yaşındaydı? Karadenizli sanatçı Sait Uçar neden öldü?
- Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?
- Halil Falyalı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü?
- Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?
- MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ başvuruları son gün ne zaman?
- Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...