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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta genelinde yaşanan elektrik kesintilerine ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor." dedi.

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