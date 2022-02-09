Putin'den yeni hamle! Gemileri Karadeniz'e yolladı
Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı ‘Pyotr Morgunov’, 12 borda numaralı ‘Olenegorskiy Gorniak’ ve 16 borda numaralı ‘Georgiy Pobedonosets’ isimli çıkarma gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden saat 09.15 sıralarında boğaza girişi yapan - Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' isimli çıkarma gemileri, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen savaş gemileri, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz'e doğru ilerleyen çıkarma gemilerine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları refakat etti.
Dün 3 Rus savaş gemisi de Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol almıştı.
ABD'DEN FLAŞ UKRAYNA AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, Blinken'ın, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığını vurguladığı kaydedilen açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm girişimini takip edildiği aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna tehdidine karşı NATO'nun bir bütün olarak hareket etmesi ve koordinasyonun arttırılmasına ilişkin yolların ele alındığı bildirildi. Blinken'ın, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılığını vurguladığı kaydedilen açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çözüm girişimini takip edildiği aktarıldı. Blinken ve Çavuşoğlu'nun, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve ABD'nin bu konudaki atacağı adımların ele alındığı kaydedildi.
BLINKEN'DEN TWEET
ABD Dışişleri Bakanı Blinken da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydederek, "ABD ve Türkiye, Rusya'nın gerilimi arttırması ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşı yakın koordinasyonu devam ediyor. Karşılıklı ve NATO noktasındaki ilişkileri derinleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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