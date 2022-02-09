Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? 2022 nafaka yasası çıktı mı? Nafaka kaç yıl verilecek?
2022 nafaka yasası çıktı mı? Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Boşanmalardan sonra ödenen nafaka için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Nafaka ödemelerinde mağduriyetin giderilmesi için, evlilik yılına göre nafaka süresine geçilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeye göre, evli kalınan yıla göre nafaka ödenmesi öngörülüyor. Peki; 2022 nafaka yasası çıktı mı? Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak?
2022 nafaka yasası çıktı mı? Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Nafaka kaç yıl verilecek? Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre nafakaya sınır getirilmesi öngörülüyor. Yapılacak düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Evli kalınan yıla göre nafaka verilecek sürenin sınırlanacağı belirtiliyor. Peki, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak?
YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeye göre 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilmesi ön görülüyor.
Binlerce kişiyi ilgilendiren nafaka düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Taslağın ana hatları şöyle:
Düzenleme ile "nafaka ödeme süresine üst sınır konulması" ve "evlilik süresine göre nafaka ödenmesi" sağlanacak.
2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.
Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, 'eşlerin iş ve gelir durumunu' dikkate alacak.
AK Partili kurmaylar, "Mevcut kanunda 'Hakimler süresiz nafaka kararı verir' diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın gerekliliği ortaya çıktı" değerlendirmesi yaptı.
Yeni düzenlemenin geçmişe yönelik de uygulanması öngörülüyor. Uygulamada "ara süre formülü" üzerinde duruluyor. Buna göre boşanma ile birlikte kadınların gelir durumu, iş imkânı olmaması ve yeniden evlenmemesi durumunda bağlanan nafaka süresinin bitmesinin ardından 2 ya da 3 yıl gibi bir geçiş süreci planlanıyor.
Ara sürenin dolmasının ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesi, kadının nafaka alma ihtiyacının devam etmesi durumunda belirli bir maaş ödenmesi hususu değerlendiriliyor.
AK Partili hukukçu kurmaylar, "Kadınlar çalışmadığı için nafakaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle 20 yıl sürmüş bir evliliğin ardından kadınların çalışma hayatına tekrar başlaması ya da yeniden evlenmesi hayatın olağan akışı içerisinde zor olabiliyor. Bunun için eğer nafaka ihtiyacı verilen sürenin sonunda devam ediyorsa, Anayasa'nın 41. maddesi gereğince ailenin korunması ve güçlendirilmesi devletin sorumluluğunda olduğu için muhtaç haldeki eşe devlet bir gelir bağlayabilecektir" diyor.
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