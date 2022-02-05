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Başkan Erdoğan'ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Kiev ziyaretini böyle gördüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında sınır hattında yaşanan gerilimin düşmesi için adım attı ve geçtiğimiz gün Kiev'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan diplomasi için diyalog çağrısı yaptı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde ara buluculuk için taraflarla temasa geçmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye-Ukrayna iş birliği, bölgesel istikrarı güçlendiriyor" açıklaması yaptı. Der Tagesspiegel gazetesi ise "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır." dedi.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 09:44
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Başkan Erdoğan’ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Kiev ziyaretini böyle gördüler

Türkiye, Ukrayna-Rusya hattındaki gerilimde ara buluculuk için devreye girdi.

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Başkan Erdoğan’ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Kiev ziyaretini böyle gördüler

Başkan Erdoğan taraflara davette bulundu. Barışçıl çözüme katkı sunmak için Kiev'e gitti.

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Başkan Erdoğan’ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Kiev ziyaretini böyle gördüler

Atılan adımlar dünyada geniş yankı buldu.

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Başkan Erdoğan’ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Kiev ziyaretini böyle gördüler

Konu, ABD Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın da gündemindeydi. Price, Erdoğan'ın Kiev ziyaretinin NATO müttefiki Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini ortaya koyduğuna dikkati çekti, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz." dedi.

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Başkan Erdoğan’ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Kiev ziyaretini böyle gördüler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Başkan Erdoğan'ın Kiev ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Kuleba, "Türkiye ile imzalanan anlaşmalar, tüm korkutmalara rağmen dostlarının Ukrayna'ya inancının kanıtıdır." dedi.