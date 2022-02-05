Başkan Erdoğan'ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Kiev ziyaretini böyle gördüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında sınır hattında yaşanan gerilimin düşmesi için adım attı ve geçtiğimiz gün Kiev'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan diplomasi için diyalog çağrısı yaptı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde ara buluculuk için taraflarla temasa geçmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye-Ukrayna iş birliği, bölgesel istikrarı güçlendiriyor" açıklaması yaptı. Der Tagesspiegel gazetesi ise "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır." dedi.