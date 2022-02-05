Son dakika: Bloomberg’ten tarihi hata! Dünyayı ayağa kaldıran haber: Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: DURUMUN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu, Washington'dan, Londra'dan, Avrupa'daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamaların kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi. Bu, Avrupa'daki karşıtlarımızın saldırgan eylemleri nedeniyle şu anda gelişmekte olan olağanüstü gerilim atmosferinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin resmi. Bu, aynı zamanda bu tür mesajların nasıl da geri döndürülemez neticelere yol açabileceğinin de harika bir göstergesi" ifadelerini kullandı.