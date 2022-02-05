05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bloomberg'ten tarihi hata! Dünyayı ayağa kaldıran haber: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor

Son dakika: Bloomberg'ten tarihi hata! Dünyayı ayağa kaldıran haber: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Bloomberg’ten tarihi hata! Dünyayı ayağa kaldıran haber: Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor

Son dakika haberine göre ABD'li Bloomberg haber sitesi, canlı hesabından 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı. Haber yayınlandıktan sonra yaklaşık yarım saat manşette kaldı. Tarihi hataya ilişkin açıklama yapan Bloomberg, daha sonra haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek özür diledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Bloomberg sitesindeki canlı haber kısmında 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı.

Yarım saat sitede kalan başlığa tıklayan kullanıcılar hata sayfasına yönlendirildi.

Haber ajansı, birçok senaryo için manşet hazırladıklarını ve 'Rusya Ukrayna'yı İşgal Ediyor' başlığının yanlışlıkla yayınladıklarını söyleyerek hatayı kabul etti.

Siteden yapılan açıklamada, "Hatadan derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedenini araştırıyoruz" denildi.

BLOOMBERG'TEN AÇIKLAMA: SEHVEN YAYINLANDI
Hata yaptığını kabul eden ajanstan da bir özür açıklaması geldi. Açıklamada, "Birçok senaryo için başlık hazırlıyoruz ve saat 16:00 civarında (TSİ 00:00) 'Rusya Ukrayna'yı işgal etti' başlığı sehven yayınlanmıştır. Yapılan hata ile ilgili derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve konuyu inceliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: DURUMUN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu, Washington'dan, Londra'dan, Avrupa'daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamaların kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi. Bu, Avrupa'daki karşıtlarımızın saldırgan eylemleri nedeniyle şu anda gelişmekte olan olağanüstü gerilim atmosferinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin resmi. Bu, aynı zamanda bu tür mesajların nasıl da geri döndürülemez neticelere yol açabileceğinin de harika bir göstergesi" ifadelerini kullandı.


Peskov, böyle bir gerilim ortamında her türlü kıvılcımın aşırı tehlikeli olduğunu kaydetti. Washington ve Brüksel son aylarda Moskova'yı Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa'nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı 'Rusya saldırganlığı' ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Krize karşı Türkiye’den diplomasi atağı! KRİZE KARŞI TÜRKİYE'DEN DİPLOMASİ ATAĞI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA