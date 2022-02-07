Isparta okullar ne zaman açılacak? Isparta’da okullar kaç gün tatil?
Isparta okullar ne zaman açılacak? Isparta’da meydana gelen elektrik kesintisi ve sonrasında ulaşımda yaşanan sıkıntılarla birlikte, Isparta’da okullar kaç gün tatil sorusuna yanıt aranıyor. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Isparta genelinde okullar tatil edilmişti. Peki; Isparta okullar ne zaman açılacak?
Isparta okullar ne zaman açılacak? Isparta'da okullar kaç gün tatil? Isparta'da meydana gelen kar tatiliyle birlikte Isparta'da okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Valilik'ten yapılan açıklamada, Isparta genelinde okullarda kar tatili ilan edildiği duyuruldu. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde okullar tatil edilmişti. Peki; Isparta okullar ne zaman açılacak?
ISPARTA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir.' denildi
ISPARTA'DA SON DURUM
Kentte dün saat 05.00 sıralarında başlayan kar, 11 saat aralıksız yağdı. Dün metrekareye 55,6 kilogram yağış düşen kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü. Kar yağışı gök gürültüsü de duyuldu. Saat 16.00 sıralarında duran kar, gece saatlerinde yeniden başladı. Zaman zaman yağış, karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu.
Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dün ve bugün kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram ölçüldü. Şubat ayında metrekareye 67,6 kilogram yağış beklenen kentte, dün ve bugün metrekareye düşen miktar 1 aylık tahmini geçti.
'20 YILDIR BU KADAR FAZLA KAR YAĞMADI'
Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede arıza yaşandı. Tellerden çıkan kıvılcımlar, kamerayla görüntülendi. Kar yağışı nedeniyle dün yolların kapandığı, pazar yeri ile 2 halı sahanın çatısındaki çelik konstrüksiyonun çöktüğü kentte, valilik tarafından kriz merkezi kuruldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bin kişilik ekiple gece boyunca çalışma yaptıklarını anlattı. Başdeğirmen, "20 yıldır bu kadar fazla kar yağmadı. Yüksek kesimlerde 1 metre kar var" dedi.
Yağışın ardından kentte ekipler bugün de temizlik çalışması yaptı. Esnaf iş yerinin önündeki karı kürekle temizledi. Valilikten alınan kararla kentte bugün Yedişehitler ile Halife Sultan semt pazarı kurulmadı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı seralar da zarar gördü. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne görev yapan hamile ve engelli personel 1 günlüğüne idari izinli sayıldı.
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