Son dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında tarihi adım! Ortak Milli Güvenlik Kurulu

EKONOMİK MEKANİZMA: Tüm bu kapsamlı iş birliğine ilave olarak ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarında belirlediğimiz amaç ve hedefleri ortaya koyuyoruz. Bu bağlamda, ihracatın çeşitlendirilmesi, geleceğe dönük alanlarda ortak üretimin oluşturulması ve daha elverişli yatırım ortamının geliştirilmesi için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

ULAŞIM POTANSİYELİ: Akıllı teknolojilerden istifade ederek transit ulaştırma potansiyelini geliştireceğiz. Zengezur Koridoru'nun açılmasına müteakip bunun devamı olarak Nahçıvan-Kars demir yolu inşaatının gerçekleştirilmesi için de inisiyatif alacağız.

TERÖRLE MÜCADELE: Terörle, insan ticareti ve yasa dışı göçle, organize suçlarla ve kitle imar silahlarının yayılmasıyla mücadeleye olan desteğimizi vurguluyoruz.