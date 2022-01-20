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Türkiye Kara Ocak şehitlerini andı! Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ı unutmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Türkiye Kara Ocak şehitlerini andı! Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan’ı unutmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Ocak katliamını andı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz." denildi.

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