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Şuşa Beyannamesi TBMM'de kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli gelişme

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Şuşa Beyannamesi TBMM’de kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli gelişme

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi' TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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