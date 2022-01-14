Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı! Aliyev’den Başkan Erdoğan’a tebrik mesajı

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin geçen bu süre zarfında büyük bir gelişme kat ettiğini büyük bir gururla belirtmek isterim. Ülkelerimiz, tarihi sınavlardan onurlu ve alnı açık bir şekilde geçmiş, 'tek millet, iki devlet' sloganının ruhuna bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiş ve onu yaşatmıştır.

Halklarımızın asırlardan asırlara geçen birliği, kardeşliği ve dostluğu gibi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş devletlerarası ilişkilerimiz bugün en üst düzeydedir. Kardeş ülkelerimizin gerek siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, enerji, askeri, teknolojik ve diğer alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliği, gerekse uluslararası kuruluşlar çerçevesinde başarılı işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz büyük enerji, ulaşım ve altyapı projeleri, ortak girişimlerimizin ve ortak çabalarımızın gerçek bir şaşasıdır. İkili işbirliği temelinde elde ettiğimiz eşsiz başarılar, ülkelerimizin kalkınması, halklarımızın refahı, bölgemizde huzur ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaktadır.

Tüm Türk dünyasının kadim kültür merkezi Şuşa şehrinde geçen yılın haziran ayında müttefiklik ilişkilerine dair beyannamenin imzalanması, sarsılmaz birliğimizi bir kez daha doğrulayan önemli bir tarihi adımdı. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişiminin kavramsal yönlerini belirleyerek, gelecek ortak başarılarımızın önünü açan yeni bir aşamanın temelini atmıştır.