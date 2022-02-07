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Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan hangi tarihte ne zaman? Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. 2022 Ramazan’ın ne zaman olacağı gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı!

2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi tarihte, ne zaman başlayacak? 2022 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Mübarek Ramazan ayında vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2022 Ramazan ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.



Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.



İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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