İYİ Parti FETÖ'cülerin "sığınağı" haline dönüştü! Vedat Yenerer'den dikkat çeken Meral Akşener sözleri

"ÇATIYI ÇÖKERTTİLER"

İYİ Parti, tamamen Türk milliyetçileri tarafından kurulmuş ve oyunun yüzde 90'ı Türk milliyetçileri tarafından verilmiş olsa da partide ciddi bir dönüşüm var. Yönetim, İYİ Parti'nin doğru bir parti olduğunu düşünerek, bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti.