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İYİ Parti FETÖ'cülerin "sığınağı" haline dönüştü! Vedat Yenerer'den dikkat çeken Meral Akşener sözleri

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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İYİ Parti FETÖ’cülerin sığınağı haline dönüştü! Vedat Yenerer’den dikkat çeken Meral Akşener sözleri

İYİ Parti'nin kurucularından olan Vedat Yenerer, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmişti. Yenerer, Meral Akşener yönetimindeki partinin FETÖ'nün "sığınağı" haline nasıl dönüştüğünü gözler önüne serdi. Bununla da yetinmeyen eski İP'li Yenerer partideki milliyetçilerin dışlandığını söyledi. Yenerer açıklamalarında "Türk milliyetçileri göreve getirilmiyor, görevden uzaklaştırılıyor. Yönetim, bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti” dedi. Partiye yönetici yapılanların FETÖ bağlantılarına da dikkat çeken Yenerer, “Bu partiye FETÖ’cü olan giremez’ dedik, hepsi girdi” şeklinde konuştu.

Meral Akşener'in parti vitrinine koyduğu FETÖ mağduru emekli Albay Ali Türkşen ve emekli Tuğgeneral Ali Aydın ile 15 Temmuz gazisi emekli Polis Müdürü Fatih Eryılmaz'ın ardından gazeteci Vedat Yenerer de partiden ayrılmıştı.

AKŞENER FUN CLUB
Ergenekon kumpasında FETÖ'nün hedefi olan isimlerden olan Yenerer, aynı zamanda İYİ Parti kurucularından biriydi. İstifa gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, milliyetçi ruhtan uzaklaşan partinin "Meral Akşener Fun Club"a dönüştüğünü belirterek "İYİ Parti, benim için kocaman bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLİYETÇİLER UZAKLAŞTIRILIYOR"
Akşener'in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı olan Yenerer, İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerine devam ediyor. Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan Yenerer, milliyetçilerin göreve getirilmediği aksine uzaklaştırıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"ÇATIYI ÇÖKERTTİLER"
İYİ Parti, tamamen Türk milliyetçileri tarafından kurulmuş ve oyunun yüzde 90'ı Türk milliyetçileri tarafından verilmiş olsa da partide ciddi bir dönüşüm var. Yönetim, İYİ Parti'nin doğru bir parti olduğunu düşünerek, bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti.

FETÖ'CÜLER PARTİYE GİRDİ
Yenerer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, vitrine koyduğu FETÖ mağdurlarıyla "Buraya FETÖ giremez" reklamı çektiği isimler arasında yer alıyor. O reklama göndermede bulunan Yenerer, "Bu partiye halası, dayısı, eniştesi FETÖ'cü olan giremez' dedik, hepsi girdi. İYİ Parti'ye yönetici yapılanların arasındakilerin ailesinde ve sülalesinde FETÖ'cü olan çok" dedi.

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