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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu! Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki katına çıkarılıyor

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu! Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki katına çıkarılıyor

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği yurtlardaki internet kotasıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.

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