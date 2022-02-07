Osman Kaymak kimdir? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

Battalgazi Kaymakamlığı görevi sırasında Malatya Valisinden, Kocaeli Deprem Bölgesindeki geçici görevinden dolayı Kocaeli Valisinden; Afyon Deprem Bölgesi geçici görevinden dolayı Afyon Valisinden ve Niğde Vali Yardımcısı olarak da Niğde Valisinden ve Suluova Kaymakamı olarak Amasya Valileri Hüseyin POROY ve Erhan TANJU'dan Takdirname alarak ödüllendirildi.

2003 yılında Suluova İlçe Kaymakamlığına,

2006 yılında Elmadağ Kaymakamlığına,

2008 yılında Eyüp Kaymakamlığına,

2013 yılında İzmit Kaymakamlığına,

2014 yılında Tunceli Valiliğine Vali olarak atandı.

21/06/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 13/06/2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararname ile Samsun Valiliğine Vali olarak atanmıştır.

Osman KAYMAK orta derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.