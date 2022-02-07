Osman Kaymak kimdir? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER
Osman Kaymak kimdir? Son dakika haberine göre, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. Bu gelişmelerin ardından Osman Kaymak hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Osman Kaymak kimdir? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
Osman Kaymak kimdir? Yapılan açıklamaya göre, Kovid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi. Bu gelişmelerin ardından Osman Kaymak hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, Osman Kaymak kimdir? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak kaç yaşında, nereli? İşte cevaplar...
OSMAN KAYMAK KİMDİR?
Osman Kaymak, 1965 yılında Bayburt Merkez Sancaktepe köyünde dünyaya geldi. Sancaktepe Köyü İlkokulu, Bayburt Ortaokulu, Bakırköy Kocasinan Lisesini bitirdikten sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak kaydını yaptırdı.
1998 yılında Niğde Vali Yardımcılığına atandı. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini Büyükşehir İlçe Yönetim Sorunları, Battalgazi İlçesi Örnek Olayı konulu tez çalışması ile tamamladı. Gölcük depremi sonrası deprem yaralarını sarmak üzere oluşturulan Kocaeli Valiliği Kriz Merkezinde 6 ay süreyle; geçici görevlerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığının açmış olduğu Hizmet içi Eğitim kurslarına katılarak Afet Sonrası Acil Yardım ve Koordinasyon konularında; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin açmış olduğu Vali Yardımcıları Oryantasyon Seminerlerine katılarak sertifika aldı.
Battalgazi Kaymakamlığı görevi sırasında Malatya Valisinden, Kocaeli Deprem Bölgesindeki geçici görevinden dolayı Kocaeli Valisinden; Afyon Deprem Bölgesi geçici görevinden dolayı Afyon Valisinden ve Niğde Vali Yardımcısı olarak da Niğde Valisinden ve Suluova Kaymakamı olarak Amasya Valileri Hüseyin POROY ve Erhan TANJU'dan Takdirname alarak ödüllendirildi.
2003 yılında Suluova İlçe Kaymakamlığına,
2006 yılında Elmadağ Kaymakamlığına,
2008 yılında Eyüp Kaymakamlığına,
2013 yılında İzmit Kaymakamlığına,
2014 yılında Tunceli Valiliğine Vali olarak atandı.
21/06/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 13/06/2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararname ile Samsun Valiliğine Vali olarak atanmıştır.
Osman KAYMAK orta derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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