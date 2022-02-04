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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılışında önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Burada emeği geçenlere, inşasında emeği geçenlere Allah razı olsun diyoruz. İncirli Bostan'da böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da ayrı bir hava, zenginlik katmış oldu" dedi.

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