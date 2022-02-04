Kış Olimpiyatları açılış töreni saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pekin Kış Olimpiyatları programı nasıl?

KIŞ OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Olimpiyat açılış töreni bugün saat 15.00'de (TSİ) yapılacak. 2008'deki unutulmaz açılış töreniyle hafızalarda yer edinen Pekin'den beklentiler yine büyük.

Organizasyonda konserler, dans koreografileri ve ışık gösterileriyle, görsel ve işitsel bir şölen sunulacak.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle kısaltılan ve sadeleştirilen açılış seremonisinin ana teması; tek dünya ve tek aile olacak. Oyunlarda ülkemizi 7 sporcu temsil edecek.

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta yine Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek kapanış seremonisiyle son bulacak.

Dev organizasyon tüm heyecanıyla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.