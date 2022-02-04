Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Onların hepsi bizim çocuklarımız!

"NİHAYETİNDE ÇOCUKTUR"

Başkan Erdoğan, 'Nihayetinde çocuktur" diyerek şöyle devam etti: Trabzon'da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.