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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Onların hepsi bizim çocuklarımız!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Onların hepsi bizim çocuklarımız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya gitti. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin düşürülmesi için Kiev'de temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Trabzon'da mikrofonu alarak konuşan küçük çocuğun sözleriyle ilgili "Onların hepsi bizim çocuklarımız. Bizim tek önemsediğimiz husus evlatlarımızın kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine faydalı olmalarıdır. Nihayetinde çocuktur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik kritik Ukrayna zirvesinden döndü. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Trabzon'da mikrofonu alarak konuşma gerçekleştiren çocukla ilgili de önemli mesajlar verdi.

TRABZONLU KÜÇÜK ÇOCUĞU HEDEF ALMIŞLARDI

Gazetecilerin "CHP İstanbul İl Başkanı Gezi Parkı olaylarında bir çocuk fotoğrafı paylaşıp bu fotoğrafın üstüne sizin de isminizi yazarak "Kindar çocuk yetiştiriyorum. Haberin olsun." demişti. Ve çocuğun resmini alenen paylaşmıştı. Bir yandan da aynı CHP, Trabzon'da bir çocuğun söyledikleri üzerinden ağır bir şekilde eleştiriyor. Çocuk deyince de akla Diyarbakır Anneleri geliyor. Diyarbakır Annelerini de görmezden geldiklerini görüyoruz. Hem sizin mitinginizdeki durumu hem de bu çifte standardı değerlendirmenizi rica ediyorum." sorusuna anlamlı bir mesajla yanıt verdi.

"ONLARIN HEPSİ BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

Başkan Erdoğan, çocuklar arasında ayrım yapmanın yanlışlığına dikkat çekti ve "Onların hepsi bizim çocuklarımız. Bizim tek önemsediğimiz husus evlatlarımızın kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine faydalı olmalarıdır. Biz, onlar gibi çocuklarımıza layık olmadıkları yerleri asla yakıştıramayız. Biliyoruz ki çocuklarımız yarının umududur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklıyoruz, hepsine sevgiyle gözümüz gibi bakıyoruz. " dedi.

"NİHAYETİNDE ÇOCUKTUR"

Başkan Erdoğan, 'Nihayetinde çocuktur" diyerek şöyle devam etti: Trabzon'da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

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