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Başkan Erdoğan'dan CHP'nin yabancı büyükelçilerle görüşmesi hakkında flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Başkan Erdoğan’dan CHP’nin yabancı büyükelçilerle görüşmesi hakkında flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda İngiliz Büyükelçi ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yemek yemesini değerlendirdi. İstanbul'un kar altında kaldığı saatlerde vatandaş çile çekerken İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yemeğe gitmesi için "Ben bunları hiç önemsemiyorum. Belediye başkanıyla gitmiş balıkçıda balık yemiş, o onun seviyesinin ne olduğunu gösterir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış diplomasisi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Başkan Erdoğan, 3 saat 10 dakika süren Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey görüşmesinin ardından yurda döndü.

Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar felaketi sırasında İngiliz Büyükelçi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

"ONUN SEVİYESİNİ GÖSTERİR"

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Erdoğan, CHP'nin son dönemde yabancı ülkelerin büyükelçileriyle yaptıkları temaslarla ilgili olarak "Ben bunları hiç önemsemiyorum. Belediye başkanıyla gitmiş balıkçıda balık yemiş, o onun seviyesinin ne olduğunu gösterir." dedi.

Başkan Erdoğan, "15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra başını CHP'nin çektiği muhalefet partileriyle ülkemizdeki büyükelçilerin sıkı temasları oldu. Bu görüşmeleri 2019 yerel seçimlerinden sonra daha da sıklaştırdılar. Siz büyükelçilerin muhalefetle bu kadar sık görüşmesini, basına kapalı görüşmeler yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi;

"Ben bunları hiç önemsemiyorum. Yani büyükelçiler gelmiş, belediye başkanıyla görüşmüş, belediye başkanıyla gitmiş balıkçıda balık yemiş, o onun seviyesinin ne olduğunu gösterir."

İSTANBUL KAR ALTINDAYKEN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE BALIK ZİYAFETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar çilesinin yaşandığı esnada, şehrin en lüks restoranlarından birisi olan Balıkçı Kahraman'da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

İMAMOĞLU VE İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ LÜKS RESTORANTTA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına çok sert tepkiler gelmişti.

Görüntülerdeki diğer misafirlerin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu ortaya çıktı.

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