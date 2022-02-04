4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 4 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi? Kanal D ekranlarında gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı Gelinim Mutfakta programında her hafta bir kişi yarışmayı kazanırken, bir kişi de ekranlara veda ediyor. Peki; 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı?