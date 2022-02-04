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4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi?

4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta finali heyecanı yaşanıyor. Haftanın finalinde 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusuna yanıt aranıyor.

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 4 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi? Kanal D ekranlarında gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı Gelinim Mutfakta programında her hafta bir kişi yarışmayı kazanırken, bir kişi de ekranlara veda ediyor. Peki; 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim kazandı?

4 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kimin çeyrek altını kazandığı henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan gelin adayı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta 3 Şubat puan durumu

Damla: 19

Miyase: 14

Yasemin: 7

Yeşim: 17

Gelinim Mutfakta 2 Şubat puan durumu

Yeşim: 21

Miyase:17

Damla: 14

Yasemin:3

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