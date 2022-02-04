Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren zanlılardan çarpıcı itiraf! Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık

Sorguları devam eden cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti.

Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.