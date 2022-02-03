Türkiye ile Ukrayna'dan SİHA anlaşması! İşte fabrika ve motor detayı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Türkiye ve Ukrayna arasında Bayraktar TB2 SİHA'ları için yapılan anlaşmayı duyurdu. Reznikov açıklamasında, üretim için Ukrayna'da fabrika kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Ukrayna'da Bayraktar TB2'lerin üretim fabrikasının açılmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.
Reznikov, Erdoğan'ın ziyareti kapsamında insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.
"EĞİTİM MERKEZİNDE PİLOTLAR EĞİTİLECEK"
Reznikov, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna'da üretilmesi maddesi. Ukrayna'da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek" şeklinde konuştu.
Kendisinin imzalayacağı anlaşmaların daha sonra Ukrayna meclisine sunulacağını ifade eden Rezkinov, İHA'larda Ukraynalı bir firma tarafından üretilen motorların kullanılacağını ve Ukrayna'da üretileceği için İHA'ların artık Türk-Ukrayna Bayraktarları olarak anılacağını da ifade etti.
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