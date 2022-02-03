Türkiye ile Ukrayna’dan SİHA anlaşması! İşte fabrika ve motor detayı

Kendisinin imzalayacağı anlaşmaların daha sonra Ukrayna meclisine sunulacağını ifade eden Rezkinov, İHA'larda Ukraynalı bir firma tarafından üretilen motorların kullanılacağını ve Ukrayna'da üretileceği için İHA'ların artık Türk-Ukrayna Bayraktarları olarak anılacağını da ifade etti.

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