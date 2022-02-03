Selçuk Bayraktar 14 yıl önceki görüntüleri paylaştı! Bayraktar Mini İHA Diyarbakır'da
Dünya Türk İHA'larını anbean hayranlıkla takip ederken Selçuk Bayraktar 2008'e ait görüntüleri paylaştı. Bayraktar ve Mehmetçik Bayraktar Mini İHA'yı Diyarbakır'daki bir operasyonda kullandı. İşte Türkiye'nin gururu İHA'ların 14 yıl önceki görüntüleri.
Türk İHA/SİHA'larının mucidi Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Mini İHA'nın 14 yıl önceki görüntülerini paylaştı.
Türkiye'nin 2008'deki operasyonlarında İHA'ların kullanıldığı Bayraktar'ın paylaştığı görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.
Selçuk Bayraktar, dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk İHA'larına ait görüntülerin Diyarbakır'da kaydedildiğini belirtti.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Baykar Savunma teknik müdürü Bayraktar, 14 yıl önceki görüntüleri yayınladı.
İşte Bayraktar'ın paylaşımı;
#BayraktarMiniİHA operasyonlarından…Diyarbakır Lice kırsalı, Şubat 2008
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