Kazdağları İstanbul Dayanışması’ndan büyük hazımsızlık! PKK’ya yapılan Kış Kartalı harekatına tepki gösterdiler

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK ORTAYA ÇIKTI

"Savaşlar en büyük ekolojik yıkımları beraberinde getirir!" diyen Kazdağları İstanbul Dayanışması, vatandaşların tepki göstermesinin ardından da "Bu vahşete, insanlık dramına, ekolojik kırıma sessiz kalanlardan olmayacağız, olmayalım!" diyerek bir kez daha terör örgütüne verdiği desteği göstermiş oldu.

Vatandaşların sosyal medya hesaplarından provokif paylaşıma verdiği tepkilerden bazıları şu şekilde:

"Çevreci görünen terör seviciler. İfşa niteliğinde bir paylaşım"

"Meseleniz hiçbir zaman ağaç, doğa olmadı. Çevreci kostümünüzün altındaki teröristin hepimiz farkındayız"

"Terör örgütü PKK bu kez de "Kazdağları" kılığına girmiş"

"Şu paylaşıma bakın. Görün ki arka planda terör destekçilerine ev sahipliği yapıyorlar."