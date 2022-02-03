Kazdağları İstanbul Dayanışması'ndan büyük hazımsızlık! PKK'ya yapılan Kış Kartalı harekatına tepki gösterdiler
Türkiye, sınırında hiçbir terör örgütüne müsade etmeyeceğini tüm kararlılığıyla dünyaya kabul ettirdi. Bu kapsamda PKK'ya gerek yurt içinde gerekse de sınır ötesine geçilerek gereken mesaj verildi. Son olarak Kış Kartalı operasyonu bunun en önemli harekatlarından biri oldu. Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, 'Kazdağları İstanbul Dayanışması'ndan provokatif bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesaplarından 'Kış Kartalı' hava harekatına karşı çıkan topluluk, Mahmur, Şengal ve Derik bölgelerindeki terör operasyonlarını 'hava saldırısı' olarak niteledi. Söz konusu paylaşıma vatandaşlar büyük bir tepki gösterdi.
'Kazdağları' fırtınası koparanların maskesi düştü. Çevreci görüntüsü çizmeye çalışan provokatif grup; Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği 'Kış Kartalı' hava harekatına karşı çıktı. Kazdağları İstanbul Dayanışması Twitter hesabından "Türkiye Mahmur, Şengal ve Derik'e hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda yaralı ve can kaybı var." gibi skandal ifadeler kullandı.
TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK ORTAYA ÇIKTI
"Savaşlar en büyük ekolojik yıkımları beraberinde getirir!" diyen Kazdağları İstanbul Dayanışması, vatandaşların tepki göstermesinin ardından da "Bu vahşete, insanlık dramına, ekolojik kırıma sessiz kalanlardan olmayacağız, olmayalım!" diyerek bir kez daha terör örgütüne verdiği desteği göstermiş oldu.
Vatandaşların sosyal medya hesaplarından provokif paylaşıma verdiği tepkilerden bazıları şu şekilde:
"Çevreci görünen terör seviciler. İfşa niteliğinde bir paylaşım"
"Meseleniz hiçbir zaman ağaç, doğa olmadı. Çevreci kostümünüzün altındaki teröristin hepimiz farkındayız"
"Terör örgütü PKK bu kez de "Kazdağları" kılığına girmiş"
"Şu paylaşıma bakın. Görün ki arka planda terör destekçilerine ev sahipliği yapıyorlar."
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