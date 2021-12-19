Kırgızistan Türkiye’den Bayraktar TB2’lerini teslim aldı

EKİM AYINDA DUYURULMUŞTU



Ulusal Güvenlik Devlet Hizmeti Başkanı Kamçıbek Taşiyev, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini duyurarak, "Türkiye'de bizim için Bayraktar SİHA'lar yapılıyor. Bu araçlardan dünyada 5 ülkede var. Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek" ifadelerini kullanmıştı.