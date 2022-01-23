Uğur Mumcu neden ve kim tarafından öldürüldü? Ağabeyi Ceyhan Mumcu A Haber’de anlattı
Uğur Mumcu’nun suikasta uğradığı 24 Ocak gününe saatler kala A Haber canlı yayınına bağlanan Ceyhan Mumcu, kardeşinin neden suikasta kurban gittiğini anlattı. Uğur Mumcu’nun uzun süre, ‘‘ABD’nin bir başka kıtada ne işi var?’’ sorusuna yanıt aradığını anlatan Mumcu çarpıcı ifadeler kullandı.
24 Ocak 1993'te Ankara'da suikasta uğrayarak öldürülen Gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Ceyhan Mumcu'nun açıklamaları şu şekilde:
''Uğur şunu çok sorguluyordu; ABD'nin ta öbür kıtadaki bir ülkede Irak'ta işi ne? Irak'ta ne yapmak istiyor? Ben bir araştırma yaptım. 312 tane yazısı yayınlanabilmiş son yılında. O 312 yazının yüzde 64'ü bu işi sorgulayan yazılar. ABD burada ne arıyor? Sorusunun yanıtını arıyor.
''TOPLUM PKK'NIN ARKASINDA ABD'NİN OLDUĞUNU ALGILAYAMIYORDU''
Toplum o dönemler PKK'nın arkasında ABD'nin olduğunu tam olarak algılayamıyordu. Uğur Mumcu, PKK'nın kullandığı silahlar, bu silahları nereden temin ediyor? Nasıl temin ediyor? Parasını nereden buluyor? Sorgulamalar yapıyordu. Sorgulamalar yaptıkça da yolu Amerika'ya düşüyordu. Onun için Amerika'yı ve diğer AB ülkelerini de eleştiriyordu. Yani NATO ülkeleri, NATO silahları hep terörle mücadele ettiği için ta 12 Eylül'den önce de 12 Mart'tan itibaren bunu hep sorgulamıştır Uğur. Bizim terör örgütlerine NATO üyesi ülkelerin silahları veriliyor. NATO bizi koruyor mu? Yoksa NATO bize düşmanlık mı yapıyor? Bu konu da dahil olmak üzere Uğur tartışıyordu.
HEM MUMCU'YU ÖLDÜRMEK HEM DE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNİ GERMEK İÇİN!
Ben araştırmalarımda şunu keşfettim; CIA'nin bir kirli işler dairesi var. Hiçbir zaman terör işlerinde ABD vatandaşları kullanılmaz. İranlı, Suriyeli, Iraklı fakir gençler kullanılır, onlarla yapılır. Burada da amaç hem Uğur Mumcu'yu suikastla yok etmek, Uğur Mumcu'nun ABD aleyhine Türkiye ciddi bir kamuoyu yaratmasını engellemek ve Türkiye ile İran arasında ciddi bir anlaşmazlık çıkartmak isteniyordu. Bir taşla iki kuş vuruluyor böylece hem suikast yapılıyor hem de Türkiye belli siyasetle yönlendiriliyor.
''BEDRİ BAYKAM'A İLHAM VAKİ OLMUŞ Kİ...''
Buna bir örnek vereyim; suikastın olduğu gün Ressam Bedri Baykam ve bir grup genç İstanbul'da İran Konsolosluğu'nu bastılar. Cam ve çerçeveleri indirdiler. Uğur Mumcu'yu kimin öldürdüğünü biz soruştururken, Bedri Baykam'a ilham vaki olmuş, 'bunu İranlılar yaptı.' diye İran elçiliğine çevresine topladığı gençlerle bir sokak hareketi yürüttü.
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