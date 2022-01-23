Uğur Mumcu neden ve kim tarafından öldürüldü? Ağabeyi Ceyhan Mumcu A Haber’de anlattı

Ceyhan Mumcu'nun açıklamaları şu şekilde:

''Uğur şunu çok sorguluyordu; ABD'nin ta öbür kıtadaki bir ülkede Irak'ta işi ne? Irak'ta ne yapmak istiyor? Ben bir araştırma yaptım. 312 tane yazısı yayınlanabilmiş son yılında. O 312 yazının yüzde 64'ü bu işi sorgulayan yazılar. ABD burada ne arıyor? Sorusunun yanıtını arıyor.

''TOPLUM PKK'NIN ARKASINDA ABD'NİN OLDUĞUNU ALGILAYAMIYORDU''

Toplum o dönemler PKK'nın arkasında ABD'nin olduğunu tam olarak algılayamıyordu. Uğur Mumcu, PKK'nın kullandığı silahlar, bu silahları nereden temin ediyor? Nasıl temin ediyor? Parasını nereden buluyor? Sorgulamalar yapıyordu. Sorgulamalar yaptıkça da yolu Amerika'ya düşüyordu. Onun için Amerika'yı ve diğer AB ülkelerini de eleştiriyordu. Yani NATO ülkeleri, NATO silahları hep terörle mücadele ettiği için ta 12 Eylül'den önce de 12 Mart'tan itibaren bunu hep sorgulamıştır Uğur. Bizim terör örgütlerine NATO üyesi ülkelerin silahları veriliyor. NATO bizi koruyor mu? Yoksa NATO bize düşmanlık mı yapıyor? Bu konu da dahil olmak üzere Uğur tartışıyordu.