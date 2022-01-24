Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü

Eski Diyarbakır şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 21'nci yıl dönümünde düzenlenen törenle vuruldukları yerde anıldı. Törende konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Ali Gaffar Okkan'ın yolunda giden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 10 bin personeli hala onun yaptıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Biz, Diyarbakır halkının gönlünü kazanmak için ne lazımsa onu yapmaya devam ediyoruz" dedi. Duayen gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 29 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL