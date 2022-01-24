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Haberler Galeri Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü

Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü

Eski Diyarbakır şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 21'nci yıl dönümünde düzenlenen törenle vuruldukları yerde anıldı. Törende konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Ali Gaffar Okkan'ın yolunda giden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 10 bin personeli hala onun yaptıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Biz, Diyarbakır halkının gönlünü kazanmak için ne lazımsa onu yapmaya devam ediyoruz" dedi. Duayen gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 29 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 12:59
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Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Mumcu, 22 Ağustos 1942'de, Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi ile Nadire Mumcu'nun dört çocuğundan biri olarak Kırşehir'de dünyaya geldi.
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Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü

Ailesinin Ankara'ya taşınması üzerine ilk ve orta öğrenimine burada devam eden Mumcu, 1965'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Türk Sosyalizmi" makalesiyle "Yunus Nadi Ödülü"nü alan Mumcu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanlığını yaparken Milliyet gazetesine incelemeler yazdı.

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Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
Mumcu, 12 Mart 1971 dönemindeki bir yazısında kullandığı "ordu uyanık olmalı" sözleriyle, "orduya hakaret etmek" ve "sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Mamak Askeri Cezaevi'nde birçok aydınla bir yıla yakın kalan Mumcu, bu davadan 7 yıl hapse mahkum edildi. Mumcu, kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine tahliye edildi.
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Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
Serbest bırakılmasının ardından hemen askere alınan Mumcu, askerliğini "yedek subay" olarak yapması gerekirken kendi tabiriyle "sakıncalı piyade" ilan edildi. Mumcu, Tuzla Piyade Okulunda 10 Ocak'a kadar süren üç aylık eğitimden sonra, 1973'te okul yönetimi tarafından "kötü hal ve düşünce sahibi" diye suçlanarak "er" çıkarıldı ve Ağrı Patnos'a yollandı.
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Türkiye karanlık bir tünele girmişti! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
Askerlikten sonra üniversitedeki görevinden ayrılan Mumcu, profesyonel gazeteciliğe 25 Şubat 1974'te Yeni Ortam gazetesinde "Anarşist!.." başlıklı yazısıyla başladı. Köşe yazılarında hem sorunları dile getiren hem de hukuka aykırı ve yasa dışı uygulamaların üstüne giden Mumcu, yazdığı kitaplarla da ses getirdi.