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Son dakika | Bursa İstanbul arasında deniz otobüsleri seferleri iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Son dakika | Bursa İstanbul arasında deniz otobüsleri seferleri iptal edildi

Son dakika haberi...Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak. Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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