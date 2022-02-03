İşte günün koronavirüs tablosu! Vakalardaki artış sürüyor mu? 3 Şubat Perşembe vaka ve vefat rakamları...

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,58, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 464 bin 203, 2'nci dozda 52 milyon 464 bin 47 ve 3'üncü dozda 25 milyon 331 bin 867 olmak üzere toplam 142 milyon 522 bin 697 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.