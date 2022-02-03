03 Şubat 2022, Perşembe
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İşte günün koronavirüs tablosu! Vakalardaki artış sürüyor mu? 3 Şubat Perşembe vaka ve vefat rakamları...

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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İşte günün koronavirüs tablosu! Vakalardaki artış sürüyor mu? 3 Şubat Perşembe vaka ve vefat rakamları...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 03 Şubat Perşembe gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar... .

Sağlık Bakanlığı günün Covid-19 tablosunu paylaştı. İşte 03 Şubat 2022 tarihine ilişkin koronavirüs tablosunun detayları...

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 455 bin 463 testte 107 bin 530 vaka tespit edildi. 233 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 14 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 455 bin 463 testte 107 bin 530 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 14 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,58, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 464 bin 203, 2'nci dozda 52 milyon 464 bin 47 ve 3'üncü dozda 25 milyon 331 bin 867 olmak üzere toplam 142 milyon 522 bin 697 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

İSTANBUL VE ESKİŞEHİR DETAYI

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

02 ŞUBAT

01 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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