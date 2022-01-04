Türk İHA'sı Bayraktar mahsur kalan genci kurtardı
Yürüyüş için gittiği Uludağ'da kaybolan 21 yaşındaki Yusuf Sepehizade 112'yi arayarak yardım istedi. Başkent Ankara'dan talepte bulunulan İHA'nın devreye girmesiyle kaybolan genç kurtarıldı.
Bursa'dan cuma günü yürüyüş yapmak için çıktığı Uludağ'da kaybolan Yusuf Sepehizade (21), 112'yi arayarak yardım istedi. Aramalardan sonuç alınamayınca, Ankara'dan İHA talebinde bulundu. Aydın'dan gece hareket eden İHA, 1,5 saat sonra Bursa semalarına gelip, kendisine ulaşılamayan Sepehizade'nin bulunduğu yerin koordinatlarını bildirip, görüntülerini gönderdi. İHA ilk kez terörle mücadele ve doğal afetlerin dışında, gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldı.
Antalya'dan, Bursa'ya gelen Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, 2021 yılının son günü, Uludağ'a yürüyüş yapmak için Kestel ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesine geldi. Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ'da yürüdükten sonra geri dönmek isteyince yolu karıştırdı.
Yusuf Sepehizade'nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD, JAK ve Anda Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Sepehizade için arama- kurtarma çalışması başlattı. Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade'ye, sürekli hareket halinde olduğu için ulaşmakta zorluk yaşandı.
ANKARA"DAN İHA İSTENDİ
Bölgenin dağlık havanın da soğuk olması sonucu Bursa Valiliği, kayıp gence ulaşmak için Ankara'dan İHA istedi. Valilğin talebi üzerine Aydın'dan havalanan İHA, 1,5 saat sonra Bursa semalarına geldi. İHA, saatlerdir aranmasına rağmen bulunamayan Yusuf Sepehizade'yi, Uludağ'ın eteklerinde olan Kestel İlçesine bağlı Alaçam ile Gavurpınarı mevkisinde tespit etti. Ormanlık alanda bekleyen kayıp gencin koordinatlarını bildirip, canlı görüntüsünün göndermesi sonucu JAK ekipleri, 30 dakika içersinde kayıp gence ulaştı.
"KULAKLARINA İNANAMADI"
İHA'nın ilk kez terörle mücadele ve doğal afetlerin dışında, gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldığını açıklayan yetkililer, "İHA'nın görüntülerinden, kaybolan kişinin hareketlerini canlı olarak izliyorduk. Kendisine telefon açıp, 'Şu an kalktın. Elini salladın. Havaya bakıyorsun' dediğimizde kulaklarına inanamadı. 'Beni nasıl görüyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Türk İHA'sı Bayraktar ile' cevabını verdik. Kendisine de 30 dakika içerisinde ulaştık. Kaybolan kişi de şaşırdı" dediler.
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