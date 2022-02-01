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Son dakika: Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği

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Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: Bakırköy Metro İstasyonu’nda yangın paniği

Son dakika haberine göre Yenikapı - Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu'nda yangın paniği yaşandı. Metro vagonundan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken, metro seferlerinin normal şekilde devam ettiği öğrenildi.

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