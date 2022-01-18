AYGM’den İBB’nin ’’metro hattının onaylanmadığı’’ iddiasına yanıt

AYGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli İBB, 'Onaylamıyorlar' dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler; sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, kazı, destek sistemleri ve diğer teknik projelerin hazırlanması." ifadeleri kullanıldı.