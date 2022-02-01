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Üç Aylar orucu ne zaman hangi gün? Üç Aylar orucu var mı, kaç gün tutuluyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Üç Aylar orucu ne zaman hangi gün? Üç Aylar orucu var mı, kaç gün tutuluyor?

Üç Aylar orucu ne zaman hangi gün? Üç Aylar orucu var mı? Üç Aylar orucu kaç gün tutuluyor? Mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde bulunduran Üç Aylar'da oruç tutulup tutulmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Üç Aylar orucu hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor.

Üç Aylar orucu ne zaman, hangi gün? Üç Aylar orucu var mı? Üç Aylar orucu kaç gün tutuluyor? Üç Ayları oruçlu karşılaşmak isteyen vatandaşlar, bu mübarek aylarda oruç tutulup tutulmayacağı hakkında araştırma yapıyor. Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Hz. Muhammed üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı.

İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.

Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.

ÜÇ AYLARDA TUTULAN ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İslâm'da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan'da vardır. Onun dışında "üç aylar" orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tut-malıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe'nin ifadesine göre Ramazan'dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

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