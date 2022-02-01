Ayvacık ve Küçükkuyu’daki tünellerin adları belli oldu

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren tüneller için 'Işık Göründü' programı düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.

Tünellerin Balıkesir'e ulaşım ve ekonomi açısında önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Yılmaz, "Şuanda açılmakta olan tünellerimiz Balıkesir ve Çanakkale'yi birbirine bağlama noktası oldu. 50 dakikayı bulan geçtiğimiz rampalı yolu, 5 dakika içerisinde geçme imkanına sahip oluyoruz. Çift geliş, çift gidiş olan bu tünellerimizin isminin birinin Troya, diğerinin de Asos koyma iç kararı alındı. İnşallah tünelimiz yazın ortasında hizmete girecek. Müteahhit firma, bununla ilgili tüm çalışmaların hazır olduğunu söyledi. Şimdi ışık görüntüsüyle, aslında bir noktadan, bir noktaya 7 kilometre olan birinci tünel ve 4 buçuk kilometre olan ikinci tünel bitmiş oluyor" dedi.