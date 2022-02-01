Ayvacık ve Küçükkuyu'daki tünellerin adları belli oldu
Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren tüneller Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayacak. Söz konusu tüneller için "Işık Göründü" programı düzenlendi. Programda tünellerin adlarının Troya ve Asos olduğu açıklandı.
Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren tüneller için düzenlenen 'Işık Göründü' programına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çanakkale'den, Balıkesir'in turistik sahil bölgelerine bağlanan yolu, güvenli ve konforlu hale getirilen tünellere Troya ve Asos adları verildiğini belirterek, "Tünellerin Balıkesir'e katkısı yüzde 100 olacak. Çünkü, İstanbul'dan Balıkesir'e, İzmir'e ve Anadolu'nun farklı yerlerine gitmek isteyen insanların en çok zorlandığı kısım bu yoldu" dedi.
Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren tüneller için 'Işık Göründü' programı düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.
Tünellerin Balıkesir'e ulaşım ve ekonomi açısında önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Yılmaz, "Şuanda açılmakta olan tünellerimiz Balıkesir ve Çanakkale'yi birbirine bağlama noktası oldu. 50 dakikayı bulan geçtiğimiz rampalı yolu, 5 dakika içerisinde geçme imkanına sahip oluyoruz. Çift geliş, çift gidiş olan bu tünellerimizin isminin birinin Troya, diğerinin de Asos koyma iç kararı alındı. İnşallah tünelimiz yazın ortasında hizmete girecek. Müteahhit firma, bununla ilgili tüm çalışmaların hazır olduğunu söyledi. Şimdi ışık görüntüsüyle, aslında bir noktadan, bir noktaya 7 kilometre olan birinci tünel ve 4 buçuk kilometre olan ikinci tünel bitmiş oluyor" dedi.
Balıkesir'in Edremit Körfezi'ne açılan tünellerin turizmden, ticarete birçok konuda büyük fayda sağlayacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Tünellerin Balıkesir'e katkısı yüzde 100 olacak. Çünkü, İstanbul'dan Balıkesir'e, İzmir'e ve Anadolu'nun farklı yerlerine gitmek isteyen insanların en çok zorlandığı kısım bu yoldu. Yaklaşık 50 dakikaya kadar bile süren yolun 7 dakikaya düşmesiyle Çanakkale köprüsüyle beraber bu tünellerinde açılması, şehrimizin 10 yıllardır beklentisiydi. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Baştan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emeği geçen tüm ulaştırma bakanlarımıza ve son noktayı koyan şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve karayolları ekiplerine teşekkür ediyoruz."
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