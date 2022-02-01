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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama’yı kabul etti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti. Kabulde, Bakan Akar tarafından askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi belirtildi.

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