Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü! Babaannesi defnedildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün hayatını kaybeden babaannesinin cenazesi Fatma Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Fatma Koca'nın (86) cenazesi, Ömeranlı Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine katılan Bakan Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti. Babası Hasan Koca ve akrabaları ile kucaklaşan Bakan Koca'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.
Fatma Koca'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı bu hafta mı oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final takvimi!
- Okullar ne zaman açılacak? 2022 yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB 2. dönem ne zaman başlıyor?
- Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman tutulur? Kimler hızır orucu tutabilir?
- TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Afyon Sadıkbey 2+1 kura sonuçları isim listesi
- EKPSS tercih sonuçları son durum: 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? Resmi açıklama
- Tofaş Şahin 2022 model çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar olacak?
- Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...
- Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül
- Ara transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?