Türkiye’yi ağlatan felaket! Unutmadık unutmayacağız

O dönemde üsteğmen olan ve o anda köyün yakınındaki bir yerde bulunduğu için çığdan kurtulan Erhan Alişar, "Bölük 5 subay, 3 astsubay, 123 erbaş ve erden oluşuyordu. Tüm köyün üstüne pürüzsüz, beyaz bir battaniye örtülmüş gibiydi. Kurtarma ekipleri, öğleden sonra gelebildi. Kurtarılanlar köyün camisine toplanıyor, donmamaları için battaniyelere sarılıyordu. Şırnak Tugay Komutanı Tuğgeneral Mete Sayar, arama kurtarma sırasında kendisi de dahil tüm emir komutayı, Mustafa Asteğmen'e verdi. Çünkü, sivil hayatında makine mühendisi olan Mustafa Asteğmen, üs bölgelerine içme suyu getirilmesinde görev almıştı ve altyapıyı da çok iyi biliyordu. O nereyi gösterirse orası kazılıyordu. 5 yer gösterdi, birçok hayat kurtardı" dedi.