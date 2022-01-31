31 Ocak 2022, Pazartesi
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Ankara’da narkotik suçundan bir haftada 34 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Ankara’da narkotik suçundan bir haftada 34 tutuklama

Ankara’da uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 24-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 273 şahıstan 34’ü tutuklandı.

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