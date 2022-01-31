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FETÖ'cü Nazlı Ilıcak'ın evinde örgüt yemeği! Sosyal medyadan sert tepkiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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FETÖ’cü Nazlı Ilıcak’ın evinde örgüt yemeği! Sosyal medyadan sert tepkiler

FETÖ'nün medyadaki en önemli isimlerinden olan Nazlı Ilıcak, evinde bir yemek verdi. FETÖ'ye yardım ve yataklık yapmaktan uzun süre cezaevinde kalan Ilıcak'ın yemeğine örgütün medyadaki yüzleri Ahmet-Mehmet Alkan kardeşler, Hasan Cemal ile Yasemin Çongar katıldı. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından FETÖ kumpasında canı yananlar sert tepki gösterdi. Öte yandan yemekte FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz'ün eksik olduğu yorumları yapıldı.

FETÖ'ye yardım ve yataklık yapma suçu ile yargılanan ve yıllarca hapis yatan Nazlı Ilıcak, kendisi gibi aynı suçtan yargılanan gazetecilere evinde yemek daveti verdi.

ILICAK'TAN FETÖ MEDYASINA YEMEK
Yemeğe, FETÖ medyası Taraf'ın genel yayın yönetmenliğini yapan Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan, T24 yazarı Hasan Cemal, karikatürist Salih Memecan ile Yasemin Çongar katıldı.

Nazlı Ilıcak düzenlediği davetten bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken, söz konusu paylaşımına fon müziği olarak partizan marşı "Çav Bella"yı tercih etmesi de dikkat çekti.

YEMEKTE EKSİK VAR
Sosyal medyada yemekte FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz'ün eksik olduğu yorumları yapıldı.

Öz, dönemin FETÖ yayın organlarından biri olan Bugün gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak'a röportaj vermiş ve röportaj fotoğrafları günlerce konuşulmuştu.

UTANMAZLIĞIN, UTANMAZLARIN FOTOĞRAFI
Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, sosyal medya hesabından fotoğrafa tepki gösterdi. Şener, "Utanmazlığın, utanmazların fotoğrafı… Ilıcak, ev davetlerine başladığına göre….???" dedi.

NE OLMUŞTU?
FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Ahmet Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Nazlı Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

AHMET ALTAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararı UYAP üzerinden cezaevine gönderilmesinin ardından Ahmet Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Ilıcak ve Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtaya gelmişti.

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