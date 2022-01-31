Bursa elektrik kesintisi son dakika! 31 Ocak UEDAŞ Bursa Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler elektrik kesintisi saatlerine çevrildi. Bursa elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve kesinti saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bursa elektrik kesintisi ne zaman düzelecek? 31 Ocak Osmangazi, Nilüfer'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

31 Ocak tarihli Bursa elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve saatler şu şekilde:

OSMANGAZİ

31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.