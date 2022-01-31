Bursa elektrik kesintisi son dakika! 31 Ocak UEDAŞ Bursa Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika... Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılıyor. Kesintinin yapıldığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. UEDAŞ kesinti saatleri hakkında detayları duyurdu. Peki, Bursa elektrik kesintisi ne zaman düzelecek? 31 Ocak Osmangazi, Nilüfer'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...
Son dakika... Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler elektrik kesintisi saatlerine çevrildi. Bursa elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve kesinti saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bursa elektrik kesintisi ne zaman düzelecek? 31 Ocak Osmangazi, Nilüfer'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...
BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
31 Ocak tarihli Bursa elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve saatler şu şekilde:
OSMANGAZİ
31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
GÜRSU VE KESTEL
31 Ocak Pazartesi günü 17:00 - 18:30 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU, KESTEL ilçe, İSTİKLAL, ADAKÖY, KARAHIDIRKÖYÜ, İPEKYOLU, SERME, BARAKFAKİH, AĞLAŞAN, DUDAKLI, KAYACIK, NARLIDERE, NÜZHETİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
İNEGÖL VE YENİŞEHİR
31 Ocak Pazartesi günü 11:20 - 16:20 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL, YENİŞEHİR ilçe, SUNGURPAŞA, ÇARDAK, ÇELTİKÇİ, KARASIL, KOYUNHİSAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
KESTEL
31 Ocak Pazartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
ORHANGAZİ
31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
01 ŞUBAT BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1 Şubat Salı günü 09:00 - 11:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, HAMİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, GEÇİT mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, MÜRSEL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
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