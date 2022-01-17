17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Zaman Gazetesi editörü ve 5 FETÖ'cü terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Zaman Gazetesi editörü ve 5 FETÖ'cü terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2022
ABONE OL
Zaman Gazetesi editörü ve 5 FETÖ’cü terörist Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Hudut Kartarlları'nın Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü teröristleri yakaladı. Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA