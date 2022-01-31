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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı tüm kar yağışı uyarılarına rağmen bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi. İstanbul'daki kar yağışında milyonlarca vatandaş kapanan yollarda mahsur kalmış ve mağdur olmuştu.

İstanbul için yapılan tüm uyarılara rağmen İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilerin hedefi olmuştu.

Konuyla ilgili olarak kendisine gelen tepkileri umursamadığını aktaran İmamoğlu, bu kez de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.

Göreve geldiği günden beri hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake'in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu, "Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum." diye konuştu.

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