İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü

İstanbul için yapılan tüm uyarılara rağmen İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilerin hedefi olmuştu.

Konuyla ilgili olarak kendisine gelen tepkileri umursamadığını aktaran İmamoğlu, bu kez de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.