AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na sert tepki
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbullu kar çilesi çekerken, balık keyfi yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Osman Nuri Kabaktepe, ''Sel olunca tatil, deprem olunca kayak, kar yağınca balık ziyafeti.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gazeteci Melih Altınok'un sunumuyla A Haber ekranlarından yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu.
Kabaktepe programda gündeme ve İstanbul'a ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin A Haber'deki açıklamalarından satır başları:
İstanbul'da AK Parti'nin potansiyeli yüzde 70.
Biz ötekileştirmiyoruz birleştiriyoruz.
AK Parti 7 bölgenin partisidir. Türkiye'nin partisidir.
KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI
Kılıçdaroğlu'nda etik sorunu var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Otele giden sensin otelde kalan sensin. Bir mutfaktan video veriyorsun bir de otelden. Partisi görüntüyü servis etti orada bir AK Partili yok ki tutup paylaşsın o fotoğrafı. Ucuz politikalara girmeye gerek yok. Aynı ucuzluğu Türkiye'de olmayan İBB Sözcüsü vatandaşı trollükle suçlayarak yaptı.
İMAMOĞLU 3'LEMEYİ TAMAMLADI
Sel olunca tatil, deprem olunca kayak, kar yağınca balık ziyafeti. Bu kadar aymazlık olmaz.
MOBESE İDDİASI
Yayınlanan görüntülerin MOBESE görüntüsü olup olmadığı kesin değil. MOBESE görüntüsü senin hatanı örtmez ki. Önce 1 saat demişsin sonra 3 saat çıkmış. Sonra yediysem yedim demişsin.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvuru tarihi açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM 2022 takvimi: LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?
- Transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek?
- Karşılıksız 3000 TL'ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...
- Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
- Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?
- Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullarda tatil uzayacak mı?
- AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?
- Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?
- Survivor Aycan neden yok? 2022 Survivor All Star Aycan diskalifiye mi oldu, elendi mi?