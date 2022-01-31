AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den İmamoğlu’na sert tepki

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI

Kılıçdaroğlu'nda etik sorunu var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Otele giden sensin otelde kalan sensin. Bir mutfaktan video veriyorsun bir de otelden. Partisi görüntüyü servis etti orada bir AK Partili yok ki tutup paylaşsın o fotoğrafı. Ucuz politikalara girmeye gerek yok. Aynı ucuzluğu Türkiye'de olmayan İBB Sözcüsü vatandaşı trollükle suçlayarak yaptı.