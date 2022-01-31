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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den İmamoğlu’na sert tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbullu kar çilesi çekerken, balık keyfi yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Osman Nuri Kabaktepe, ''Sel olunca tatil, deprem olunca kayak, kar yağınca balık ziyafeti.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gazeteci Melih Altınok'un sunumuyla A Haber ekranlarından yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu.

Kabaktepe programda gündeme ve İstanbul'a ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin A Haber'deki açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da AK Parti'nin potansiyeli yüzde 70.

Biz ötekileştirmiyoruz birleştiriyoruz.

AK Parti 7 bölgenin partisidir. Türkiye'nin partisidir.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI
Kılıçdaroğlu'nda etik sorunu var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Otele giden sensin otelde kalan sensin. Bir mutfaktan video veriyorsun bir de otelden. Partisi görüntüyü servis etti orada bir AK Partili yok ki tutup paylaşsın o fotoğrafı. Ucuz politikalara girmeye gerek yok. Aynı ucuzluğu Türkiye'de olmayan İBB Sözcüsü vatandaşı trollükle suçlayarak yaptı.

İMAMOĞLU 3'LEMEYİ TAMAMLADI
Sel olunca tatil, deprem olunca kayak, kar yağınca balık ziyafeti. Bu kadar aymazlık olmaz.

MOBESE İDDİASI
Yayınlanan görüntülerin MOBESE görüntüsü olup olmadığı kesin değil. MOBESE görüntüsü senin hatanı örtmez ki. Önce 1 saat demişsin sonra 3 saat çıkmış. Sonra yediysem yedim demişsin.

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