CHP'li Faik Öztrak'tan CHP'yi hedef alan ittifak ortağı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na cevap
Son dakika haberleri... CHP - İYİ Parti gerginliğinde flaş gelişme... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde ittifak ortağı CHP'yi hedef almıştı. Ağıralioğlu yaptığı açıklamada, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?" ifadelerine yer vermişti. CHP'nin Ağıralioğlu'na nasıl tepki vereceği merak konusu olurken, parti sözcüsü Faik Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" ifadelerini kullanarak Ağıralioğlu'nun partisini hedef alan sözlerini geçiştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" demişti.
Bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, Ağıralioğlu'nun söz konusu çıkışını da değerlendirdi.
"HEPİMİZİN FARKLI DEĞERLENDİRMELERİ OLABİLİR"
İttifak olarak herkesin özgürce fikirlerini ifade etmesi için mücadele ettiklerini belirten Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.
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