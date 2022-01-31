CHP’li Faik Öztrak’tan CHP’yi hedef alan ittifak ortağı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’na cevap

"HEPİMİZİN FARKLI DEĞERLENDİRMELERİ OLABİLİR"

İttifak olarak herkesin özgürce fikirlerini ifade etmesi için mücadele ettiklerini belirten Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.