Murat Ongun’un tatili 2 Şubat’ta bitiyor! İstanbulluların kar nedeniyle yolda kaldığı gece İBB'yi eleştirilenleri trollükle suçlamıştı
İstanbul’da yoğun kar yağışı başlamadan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte İsviçre’ye tatile gittiği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 2 Şubat'ta Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Murat Ongun, İstanbul’da kar yağışı başladığı gün (24 Ocak) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kar konusunda önlem almadığına yönelik eleştirileri trollük olarak suçlamıştı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı başlamadan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte İsviçre'ye tatile gittiği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 2 Şubat'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
TROLLÜK SUÇLAMASI
Murat Ongun, İstanbul'da kar yağışı başladığı gün (24 Ocak) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar konusunda önlem almadığına yönelik eleştirilere İsviçre'de kaldığı otelden açıklamada bulunmuş ve "Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullanmıştı. Ongun, söz konusu açıklaması sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapmıştı.
5 GÜNDÜR PAYLAŞIM YAPMIYOR
Murat Ongun, söz konusu paylaşımın ardından Twitter'daki resmi hesabından yeni açıklamada yapmadı. Ongun, 5 gündür Twitter hesabından paylaşımda bulunmuyor.
Ongun'un son paylaşımı
ONGUN, 2 ŞUBAT'TA DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI
Murat Ongun, bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yeni açıklamada bulundu ve 2 Şubat tarihinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte 23 Ocak'ta İsviçre'ye gittiği gazetelere yansımıştı.
İŞTE O KRONOLOJİ
23 Ocak 2022: Meteoroloji, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin edildiği açıklandı.
23 Ocak 2022: İBB Sözcüsü Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte İsviçre'ye gitti.
24 Ocak 2022: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, bazı metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu.
ONGUN: "SICAK EVİNDE OTURUP TROLLÜK YAPANIN DEĞİL, SAHADA MÜCADELE EDENİN YANINDA OLMA ZAMANI"
24 Ocak 2022: İsviçre'de tatilde Murat Ongun, İstanbul'da yolların karla kapanmasına ilişkin açıklamada bulundu ve "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. (…) Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullandı.
25 Ocak 2022: Murat Ongun, "Yurtdışında mısın?" şeklindeki soruya cevap verdi ve "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" dedi.
29 Ocak 2022: Murat Ongun: "2 Şubat'ta döneceğim"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 29 Ocak Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane su kesintisi ne zaman düzelecek?
- Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar ne zaman belli olacak?
- Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
- AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? Erhan Çetinkaya'nın biyografisi
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
- Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor! İşte o projeler
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...
- Galatasaray haberleri! Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı?
- Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Bozdağ'ın hayat hikayesi
- Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli? İşte görevleri ve biyografisi...